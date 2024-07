Dla niektórych dzieci to jedyna szansa na wakacyjny wyjazd

Blisko 85% gospodarstw domowych, które źle oceniają swoje warunki materialne nie wysłało w ubiegłym roku dzieci na dłuższe, co najmniej 2 tygodniowe wakacje poza miejsce zamieszkania, a 50 % nawet na tygodniowy wyjazd.

– Dlatego właśnie organizujemy Wakacyjną Akcję Caritas. W tym roku odbędzie się łącznie 100 turnusów – mówi Magdalena Masiak, koordynatorka ds. kampanii krajowych w Caritas Polska. Na kolonie z Caritas wyjedzie w tym roku około 8500 dzieci, a prawie 10 000 skorzysta z półkolonii i wycieczek organizowanych w miejscu zamieszkania.

Dzieci spędzą wakacje nad morzem, w górach i w innych atrakcyjnych turystycznie regionach Polski. – Podoba mi się atmosfera tutaj, są świetni wychowawcy. Najbardziej lubię jak w grupie chodzimy na plażę i na wycieczki – relacjonuje 15-letni Bartek. Jego o dwa lata młodszy kolega Jaś, przyjechał na kolonie z Caritas już drugi raz. – Jest dużo dzieci i nie nudzimy się. No i potem jak wracamy to piszemy do siebie.

Specjaliści opracowując program wyjazdów starają się by był atrakcyjny i dopasowany do potrzeb. – Oprócz różnych warsztatów muzycznych, artystycznych i zajęć sportowych będą również zajęcia integracyjne i socjoterapeutyczne, które często są najważniejsze. To taka nasza propozycja all inclusive, zawiera wszystko co potrzebują dzieci – uśmiecha się Magdalena Antolik, specjalistka ds. programów dziecięcych w Caritas Polska.

– Staramy się, żeby dzieci odpoczęły nie tylko od szkoły. Chcemy zapewnić im atrakcje i wartościowy czas, tak żeby były zadowolone, nabrały energii, żeby przeżyły coś dobrego – dodaje.

Kwalifikacją na wyjazdy wakacyjne zajmują się Caritas diecezjalne przy wsparciu miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, Parafialnych Zespołów Caritas i innych instytucji znających sytuację poszczególnych rodzin.

Program Caritas Dzieciom to całoroczne wsparcie dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Wakacyjna Akcja Caritas to tylko jeden z filarów pomocy dzieciom. Oprócz wyjazdów wakacyjnych Caritas Dzieciom oferuje m.in. programy stypendialne “Skrzydła” oraz “Dwa Talenty”, akcję “Tornister Pełen Uśmiechów”, a także wiele innych.

Caritas prowadzi ponad 100 świetlic socjoterapeutycznych, w ramach których dzieci otrzymują opiekę po zajęciach w szkole, ciepły posiłek i wsparcie edukacyjne. Z codziennego pobytu w tych placówkach korzysta ponad 2000 dzieci i młodzieży.