Beryl przybiera na sile. To może być rok huraganów ostrzegają synoptycy

Huragan Beryl przemieszczający się na zachód w rejonie Karaibów nasilił się, co spowodowało podniesienie kategorii z drugiej do trzeciej, poinformowało w niedzielę amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC). Istnieje obawa, że w ciągu kolejnych godzin osiągnie niszczycielską kategorię czwartą.

Obecnie Beryl znajduje się w odległości około 675 km na południowy wschód od Barbados. Synoptycy ostrzegli, że w miejscach, w których Beryl dotrze nad ląd, może wystąpić niebezpieczna, trzymetrowa fala sztormowa.

Siła huraganów mierzona jest w pięciostopniowej skali. Od najsłabszej jedynki, kiedy wiatr stały osiąga prędkość 119-153 km, do najsilniejszej piątki, gdy szybkość wiatru przekracza 252 km.

Kategoria trzecia i wyższe zagrażają znacznymi szkodami i ofiarami śmiertelnymi. Huragan trzeciej kategorii może łamać lub wyrywać drzewa, uszkadzać dachy, na ogół wiąże się też z przerwami w dostawach prądu i wody. Na obszarze dotkniętym kategorią czwartą większość drzew dozna uszkodzeń, połamią się słupy elektryczne, a niektóre zamieszkane obszary mogą być pozbawione elektryczności na całe tygodnie. Piąta kategoria wiąże się z katastroficznymi zniszczeniami, w tym uszkodzeniem znacznej części domów. Prąd może być odcięty nawet na okresy powyżej miesiąca, wyjaśnia na swojej stronie internetowej National Weather Service.

Naukowcy z amerykańskiej Krajowej Agencji ds. Oceanów i Atmosfery NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration) spodziewają się, że w tym roku liczba huraganów i burz będzie większa od przeciętnej. Meteorolodzy oczekują ponad 17 silnych burz, 13 huraganów i czterech dużych huraganów, podała agencja AP.

Przewidywana intensywność sezonu wynika z kilku czynników, w tym słabnącego El Niño i przechodzenia do warunków La Niña, co sprzyja aktywności huraganowej na Atlantyku. Wyższe niż przeciętne temperatury powierzchni morza w regionie głównego rozwoju między Afryką, a Ameryką Środkową również przyczyniają się do zwiększonej aktywności​

Inne istotne czynniki to obfita zawartość ciepła w oceanie, słabe wiatry pasatowe oraz potencjalnie powyżej normy zachodnioafrykański monsun, który może produkować fale wschodnie, z których powstają najsilniejsze i najdłużej trwające burze na Atlantyku​.

Przygotowania na sezon huraganów powinny uwzględniać te prognozy, ponieważ NOAA wdraża nowe narzędzia i ulepszenia w komunikacji prognoz, takie jak rozszerzenie produktów tekstowych w języku hiszpańskim oraz eksperymentalna wersja grafiki stożka prognozy, która obejmuje wewnętrzne ostrzeżenia dotyczące huraganów i burz tropikalnych​. redakcja/PAP