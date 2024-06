Gdzie i jak zbierać grzyby, aby z lasu przyjść z pełnym koszem?

Chociaż grzyby zbiera się przede wszystkim na jesieni to, jak się okazuje, wcale nie musimy tyle czekać. Pierwsze okazy w sezonie 2024 już się pojawiły w polskich lasach. Zatem warto wziąć koszyk w rękę i udać się do lasu na poszukiwania.

Pierwsze grzyby sezonu 2024 już się powoli pokazują. Od połowy czerwca były to głównie kurki, kanie i podgrzybki, ale w lipcu grzybiarze mogą się spodziewać pięknych okazów szlachetnych borowików. Sprzyja temu pogoda - duże deszcze oraz upały.

Lipcowe grzybobranie może więc być doskonałą rozgrzewką przed właściwym sezonem we wrześniu. Podczas zbierania grzybów należy trzymać się pewnych bardzo ważnych zasad. Przede wszystkim należy zbierać te okazy, które znamy i nie mamy wątpliwości co do tego, czy są jadalne.

Kilka zasad dobrego grzybiarza

Grzyby powinno się zbierać do koszyków lub pojemników przepuszczających powietrze. Używanie foliowych torebek może prowadzić do szybkiego zepsucia się okazu, co może spowodować później zatrucie.

Należy także pamiętać, żeby nie niszczyć grzybów, które nie są jadalne dla ludzi. Wiele ich rodzajów jest pod ochroną oraz stanowią część leśnego ekosystemu. Ponadto nie wolno ich zbierać w rezerwatach, parkach narodowych, lasach z zakazem wstępu, ostojach zwierzyny czy na terenach wojskowych.

Oprócz grzybów w tym czasie lasy będą pełne innych darów natury. Grzybiarze przy okazji mogą natknąć się na pokaźne ilości jagód, malin i borówek. Jednak je również należy zbierać z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

Gdzie szukać grzybów?

Trudno jednoznacznie wskazać najlepsze lasy do zbioru grzybów, gdyż zależy to od poszukiwanych gatunków. Podgrzybki i kurki znajdziemy zarówno w lasach liściastych, jak i iglastych. Koźlarza babki szukajmy pod brzozami, a maślaka pod sosnami. Niektóre grzyby preferują wilgotne lasy górskie. Warto wybrać las z drzewami, które lubią nasze ulubione gatunki.

Najlepiej szukać grzybów wcześnie rano lub wieczorem. W słoneczne dni koncentrujemy się na cienistych miejscach, a w deszczowe – w ciepłych i suchych. W rzadkich lasach grzyby rosną często od północnej strony drzew.

Kiedy zbierać grzyby?

Aby grzybobranie było owocne, warto poznać preferencje poszczególnych gatunków grzybów co do lasu i towarzyszących im drzew. Rano i wieczorem mamy większe szanse wyprzedzić innych grzybiarzy. Znajomość tych zasad pomoże każdemu początkującemu grzybiarzowi wrócić z lasu z pełnym koszykiem smacznych grzybów.