Jovier Solana, polityk i dyplomata, uhonorowany we Wrocławiu

We Wrocławiu po raz 21. przyznano Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Podczas uroczystości na dziedzińcu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich statuetkę – z rąk prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka – odebrał hiszpański fizyk, polityk i dyplomata Javier Solana, który w ważnym dla Polski momencie był sekretarzem Generalnym NATO.

Prezydent Wrocławia, wygłosił też laudację na cześć byłego szefa NATO. Przywołał postać fundatora nagrody, który dojrzałe życie poświęcił dyplomatycznemu wsparciu wejściu Polski do Unii Europejskiej i NATO. - Dziękujemy i honorujemy Pańską służbę w szczególny sposób, czyniąc to w imieniu Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przekazujemy to wyróżnienie na pańskie ręce także tym wszystkim, którzy procesowi wstąpienia do NATO towarzyszyli, przypominając sobie i światu o wartościach - mówił Sutryk.

To nie była pierwsza wizyta Solany we Wrocławiu. W 2003 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. – Mam ten moment w sercu, więc powrót do Wrocławia jest zawsze wielkim honorem – przyznał. - Cieszę się i jest to dla mnie niezwykle ważne, że mogę być dzisiaj w Polsce, że mogę być dziś ponownie we Wrocławiu - dodał.

Częścią uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego była również dyskusja z udziałem Javiera Solany oraz Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta RP w latach 1995-2005, który razem z Laureatem uczestniczył w pracach przy włączeniu Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Poniżej prezentujemy listę laureatów Nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego do której dzisiaj dołączył polityk, dyplomata i naukowiec z Hiszpanii:

2004 – Tadeusz Mazowiecki – pierwszy premier III RP (1989–1991)

2005 – George H. W. Bush – 41. prezydent Stanów Zjednoczonych (1989–1993)

2006 – Stanisław Szuszkiewicz – pierwszy przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi

2007 – Jean-Marie Lustiger – kardynał, metropolita Paryża w latach 1981–2005

2008 – Siergiej Kowaliow – działacz na rzecz obrony praw człowieka

2009 – Václav Havel – ostatni prezydent Czechosłowacji (1989–1992) oraz pierwszy prezydent Czech (1993–2003)

2010 – Leszek Balcerowicz – twórca polskiej reformy gospodarczej, minister finansów w latach 1989–1991 i 1997–2000, prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2001–2007

2011 – Jerzy Koźmiński – prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

2012 – Valdas Adamkus – prezydent Litwy w latach 1998–2003 i 2004–2009

2013 – Instytut Literacki „Kultura” – powołany w 1946 roku w Paryżu przez Jerzego Giedroycia

2014 – Zbigniew Brzeziński – w latach 1977–1981 doradca prezydenta Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego USA

2015 – Tomas Venclova – tłumacz polskiej poezji na język litewski

2016 – Borys Gudziak – biskup, twórca Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie

2017 – kardynał Henryk Gulbinowicz – były metropolita archidiecezji wrocławskiej

2018 – Szewach Weiss – były ambasador Izraela w Warszawie, promotor współpracy Polaków i Żydów

2019 – Joachim Gauck – prezydent Republiki Federalnej Niemiec w latach 2012–2017

2020 – Hanna Suchocka – w latach 1992–1993 Prezes Rady Ministrów, w latach 1997–2000 minister sprawiedliwości i prokurator generalny, w latach 2001–2013 ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim

2021 – Swietłana Cichanouska, Maryja Kalesnikawa i Wołha Kawalkowa – walczące o demokratyczne standardy na Białorusi

2022 – Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Oświatowe, Dobroczynne i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”

2023 – Andrij Deszczyca – Ambasador Ukrainy w Polsce w latach 2014–2022.