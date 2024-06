Wynik meczu Polska-Austria przewidziały osiołki z Wrocławia

- Nie wygląda to dobrze - mówili na kilka godzin przez meczem polskiej reprezentacji w Berlinie, pracownicy wrocławskiego zoo. Już wtedy, osioł Zidane z i jego pierworodny syn Lambert, wytypowali zwycięzcę. Tyle tylko, że w sobie znany sposób.

Sława wrocławskiego osła Zidane znana jest nie od dziś, a to ze względu na jego wyjątkową intuicję w zakresie piłki nożnej. typuje wyniki meczów, wiadomo nie od dziś, w końcu to ekspert piłkarski. Tegoroczne wyniki Euro 2024 obstawiał jednak nie tylko on, ale i jego pierworodny syn – Lambert.

- Marchewki czy jabłka co prawda nie dostaje, ale kolorowe flagi na tyle go interesują, że podchodzi i wybiera drużynę - mówiła dzisiaj Weronika Skupin, rzeczniczka prasowa zoo Wrocław.

W pierwszym meczu Euro, który nasza reprezentacja rozegrała z Holandią, Lamberd wskazał na flagę Polaków, a tym, którzy nieopatrznie przyjęli to jako wygraną Biało-Czerwonych, zoo Wrocław tłumaczy, że to kwestia interpretacji. Przypomnijmy, że ostatecznie przegraliśmy 1:2.

Ciekawi wyniku, zanim jeszcze piłkarze wbiegli na murawę, by ten mecz przegrać 3:1, pracownicy wrocławskiego zoo postanowili zorientować się w przewidywaniach osłów. Nie było łatwo, Lambert - może z powodu upału, albo czując pismo nosem, że cos pójdzie nie tak - nie był wyrywny do typowania wyniku meczu. Może onieśmielali go dziennikarze, a może nie chciał psuć nikomu oglądania meczu w telewizji.

Przy dziennikarzach, którzy przyszli oglądać go w akcji, niczym niektórzy zawodnicy dzisiaj w Berlinie, uciął sobie drzemkę. Więcej, zaczął nawet ostentacyjnie chrapać. Klasę zachował jego ojciec - Zidane. Typując zwycięzcę wskazał najpierw na flagę Austrii. Z kolei Lambert, którego próbowała obudzić opiekunka Ania, skierował się w stronę flagi Polski. - Lambert typuje przegranych, a dzisiaj wskazał na Polskę. Potem podszedł także do flagi Austrii, więc może wbijemy jej gola, ale ostatecznie Polska według Lamberta i tak przegra – powiedziała opiekunka kopytnych z wrocławskiego zoo, Anna Rosiak.

Wynik już znamy, a mądrość osłów jest mocno niedoceniana.