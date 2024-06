Te rzeczy muszą się odbywać w parafiach

Poruszono trzy problemy: lekcje religii w szkole, inicjację młodych ludzi do wiary oraz przygotowanie katechistów do pracy w parafiach. – Padła propozycja, aby inicjacja ta odbywała się w modelu neokatechumenalnym – powiedział Katolickiej Agencji Informacyjnej, metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś.

Podczas dyskusji podjęte zostały trzy tematy. Pierwszy z nich dotyczył kontynuacji katechezy w szkole. – Nikt nie mówi o opuszczaniu szkoły, tylko o tym, jak odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej i jak dobrze diagnozować to, co się dzieje w szkole – powiedział kardynał. Przypomniał, że w tle tych dyskusji obecna była kwestia możliwych zmian, które mogą wynikać z zarządzeń ministerialnych.

- Padła propozycja, którą dyskutowaliśmy, aby inicjacja ta odbywała się w modelu neokatechumenalnym, który Jan Paweł II nazwał „wzorcową katechezą - stwierdził. - To, co jest najważniejsze dla neokatechumenatu, to zasadnicza inicjacja do życia wiarą i do życia sakramentalnego – dodał kardynał.

Metropolita łódzki wskazuje na cztery środowiska, jakie miałby objąć katechumenat parafialny. – Obejmowałby dzieci, które przystępują do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców; młodych ludzi, którzy mają przyjąć sakrament bierzmowania; tych, którzy chcą przyjąć sakrament małżeństwa i na końcu młodych, którzy w małżeństwie spodziewają się dzieci i chcą je ochrzcić – wytłumaczył.