Na wyspach zaczęły się zatrzymania osób, które mają być deportowane do Rwandy

Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało w środę, że rozpoczęło się zatrzymywanie nielegalnych imigrantów, których wytypowano do deportacji do Rwandy na mocy zawartej z tym krajem umowy

W ubiegły czwartek weszła w życie ustawa będąca podstawą prawną do programu deportacji. Rząd liczy, że perspektywa odesłania do Rwandy będzie zniechęcać kolejne osoby do próby nielegalnego przedostania się do Wielkiej Brytanii. Zgodnie z umową zawartą z Rwandą w kwietniu 2022 roku, do tego kraju mogą być odsyłani wszyscy nielegalni imigranci, niezależnie od ich obywatelstwa. Tam będą rozpatrywane ich wnioski o azyl i jeśli okaże się, że mają oni podstawy, otrzymają azyl, ale w Rwandzie, a nie w Wielkiej Brytanii.

MSW nie sprecyzowało, ile osób zostało zatrzymanych, przekazało natomiast, że akcje będą kontynuowane w następnych tygodniach. W mediach społecznościowych zamieściło nagranie wideo z jednej z takich operacji, pokazujące, jak funkcjonariusze wkraczają do jednego z domów i wyprowadzają stamtąd osobę wytypowaną do deportacji. W wydanym oświadczeniu resort potwierdził, że celem jest, by pierwsze loty deportacyjne rozpoczęły się w ciągu 9-11 tygodni.

Plan ten może jednak zostać wstrzymany przez odwołania od decyzji. Każdy, kogo MSW wytypowało do deportacji, musi otrzymać pisemne powiadomienie o tym zamiarze z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, aby mieć możliwość zareagowania. Nie jest jasne, czy osoby zatrzymane otrzymały już takie powiadomienie, ale nawet jeśli tak, nie oznacza to, że ich deportacja będzie nieuchronna, ponieważ mają prawo do wniesienia sprzeciwu prawnego.

Problemem może też być odnalezienie wszystkich wyznaczonych do deportacji. We wtorek brytyjskie media opisywały wyciekły z MSW dokument, według którego resort nie zna miejsca pobytu ponad 3,5 tys. spośród 5,7 tys. wskazanych do deportacji.

W poniedziałek wieczorem do Rwandy wysłany został pierwszy nielegalny imigrant, który zdecydował się na dobrowolną relokację do tego kraju. W marcu brytyjski rząd poinformował o zawarciu dodatkowej umowy z Rwandą o dobrowolnych relokacjach, która jest równoległa do tej o przymusowych deportacjach.

Program dobrowolnych przesiedleń do Rwandy jest skierowany do nielegalnych imigrantów, którzy nie uzyskali azylu, ale twierdzą, że nie mogą wrócić do kraju pochodzenia. Każdy, kto zdecyduje się na relokację do Rwandy, otrzyma 3000 funtów, a już w Rwandzie taki sam pakiet wsparcia, jaki uzgodniono dla osób objętych przymusowymi deportacjami.

Według danych MSW od początku roku do końca kwietnia przez kanał La Manche nielegalnie przedostało się 7567 osób - o 27 proc. więcej niż pierwszych czterech miesiącach ubiegłego roku i o 13 proc. więcej niż w analogicznym okresie rekordowego do tej pory 2022 roku. Źródło: PAP