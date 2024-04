Paczki dostarczane do dowolnego miejsca globu w 90 minut. To już w fazie testów!

Brzmi niewiarygodnie, ale ta rzeczywistość nie jest w fazie projektowania, ta rzeczywistość już nadchodzi. Na razie mowa o pilnie potrzebnych materiałach ratunkowych czy medycznych zapasach, ale to może być wszystko. Każda paczka będzie mogła być dostarczona w ciągu niespełna półtorej godziny do dowolnego miejsca na naszej planecie. Za projektem, który przechodzi już fazę testów stoi Sierra Space Ghost, komercyjna firma kosmiczna, przodująca w zakresie innowacji na rzecz nowej gospodarki kosmicznej, w tym transportu kosmicznego i lotów na niską orbitę okołoziemską.

Potencjalne zastosowania Sierra Space Ghost wydają się być niezwykle wszechstronne i obiecujące. Oprócz dostarczania pilnie potrzebnych materiałów medycznych, ratunkowych i humanitarnych do odległych lub trudno dostępnych miejsc, może również zrewolucjonizować łańcuchy dostaw na globalną skalę.

Możliwość błyskawicznej wysyłki towarów na duże odległości może przynieść korzyści w wielu dziedzinach, takich jak handel, logistyka, a nawet badania naukowe. Wyobraźmy sobie, że produkty spożywcze, leki czy nawet części do naprawy urządzeń mogą być dostarczane na inne kontynenty w zaledwie kilka godzin, zamiast dni lub tygodni.

Dostarczanie krytycznych dostaw w ciągu 90 minut do dowolnego miejsca na Ziemi może mieć ogromne znaczenie w sytuacjach konfliktowych i militarnych. Ta nowa technologia kosmiczna może zmienić reguły gry i dać nowe możliwości dla wojskowych w zakresie szybkiego reagowania i wsparcia.

Zamówienie wstępnie przygotowanych zapasów, które czekają na orbicie lub są szybko przygotowane i wystrzelone z bazy, pozwala żołnierzom na ziemi na szybkie uzyskanie niezbędnego zaopatrzenia, co może znacząco poprawić ich zdolność do prowadzenia działań w terenie. Wykorzystanie tej technologii w kontekście konfliktów zbrojnych wiąże się również z pewnymi wyzwaniami i kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa i kontroli nad bronią kosmiczną.

JAK TO DZIAŁA?

Okres przebywania na orbicie ładunku, który wcześniej został przygotowany, wynosi do pięciu lat. Zestawy ratunkowe i pontony mogą być szczególnie przydatne w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych czy wypadków morskich, umożliwiając szybkie dostarczenie pomocy i ratowania ludzi w potrzebie. Racje żywnościowe mogą zapewnić niezbędne źródło pożywienia dla osób znajdujących się w trudnych warunkach, natomiast broń może być używana do obrony w przypadku sytuacji zagrożenia. Krążenie po orbicie w oczekiwaniu na sygnał pozwala im być gotowymi do natychmiastowego działania w razie potrzeby.

Kiedy system pokładowy zmienia kurs satelity i rozpoczyna cykl ponownego wejścia w atmosferę, silnik deorbitacyjny spowalnia pojazd do odpowiedniej prędkości (7000 m/s). Następnie, gdy satelita znajduje się w atmosferze, grawitacja Ziemi przejmuje kontrolę nad jego ruchem. Kolejne etapy wyglądają następująco:

1. Wchodzenie w atmosferę z osłoną termiczną:

Przesyłka, będąca w kosmicznej przestrzeni, zaczyna wchodzić w atmosferę ziemską. Osłona termiczna, która wytrzymuje temperatury do 1100 stopni Celsjusza, chroni ładunek przed ekstremalnymi warunkami termicznymi, które występują podczas przejścia przez atmosferę.

2. Odrzucenie osłony termicznej:

Gdy przesyłka osiągnie odpowiednią głębokość w atmosferze, osłona termiczna jest odrzucana. Jest to konieczne, aby umożliwić dalszy proces dostarczania ładunku na Ziemię.

3. Wypuszczenie spadochronu:

Na odpowiedniej wysokości, zwykle gdy prędkość przesyłki jest już odpowiednio obniżona, wypuszczany jest spadochron. Spadochron służy do dalszego spowolnienia opadania ładunku i kontrolowania jego trajektorii w celu precyzyjnego wylądowania w żądanym obszarze.

4. Kierowanie ładunkiem do żądanego obszaru:

Spadochron jest zaprojektowany tak, aby zapewnić kontrolę nad opadającym ładunkiem i kierować go w żądany obszar lądowania. To zapewnia precyzyjne dostarczenie ładunku w określone miejsce na Ziemi.

Istotnym elementem w dostarczaniu takich przesyłek ma być nie tylko czas, ale i celność. Zakładany rozrzut ma być nie większy niż 100 metrów! Na razie nie wiadomo jaką ładownością będzie dysponował satelita i jaką masę będzie mógł dostarczyć.

To, że Sierra Space Ghost przeszedł od fazy rozwojowej do testów w locie w zaledwie 90 dni pokazuje jak szybko postępuje rozwój technologii kosmicznej i jak zaawansowane programy mogą umożliwić szybkie prototypowanie i testowanie nowych rozwiązań.

Sierra Space planuje wdrożyć statek kosmiczny do komercyjnej eksploatacji nie później niż w ciągu najbliższych kilku lat.